Анонимные сообщения о возможном минировании поступили в детские сады и школы Нижневартовска

Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Анонимные сообщения о возможном минировании объектов поступили на электронную почту 37 нижневартовских школ и детских садов, пишет портал ugra-news.ru.

Силовики и представители администрации Нижневартовска незамедлительно отреагировали на сообщения. Проведены оперативные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан.

"Для обследования объектов были привлечены кинологи. по результатам проверки ряда объектов, факт минирования не подтвердился", - сообщил "Местному времени" Сергей Ефремов, руководитель аппарата Антитеррористической комиссии Нижневартовска.

В администрации города еще раз напомнили, что в России ужесточили ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Штраф за ложный звонок увеличился с двухсот до семисот тысяч рублей, а срок лишения свободы — с трех до пяти лет.