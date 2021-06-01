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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Анонимные сообщения о возможном минировании поступили в детские сады и школы Нижневартовска

Происшествия, 19:44 28 июня 2021

Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Анонимные сообщения о возможном минировании объектов поступили на электронную почту 37 нижневартовских школ и детских садов, пишет портал ugra-news.ru.

Силовики и представители администрации Нижневартовска незамедлительно отреагировали на сообщения. Проведены оперативные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан.

"Для обследования объектов были привлечены кинологи. по результатам проверки ряда объектов, факт минирования не подтвердился", - сообщил "Местному времени" Сергей Ефремов, руководитель аппарата Антитеррористической комиссии Нижневартовска.

В администрации города еще раз напомнили, что в России ужесточили ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Штраф за ложный звонок увеличился с двухсот до семисот тысяч рублей, а срок лишения свободы — с трех до пяти лет.

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