Процедура обязательного досудебного обжалования решений надзорных органов начнет действовать для 62 видов госконтроля

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Процедура обязательного досудебного обжалования решений надзорных органов будет введена в России с 1 июля 2021 года для отдельных видов контроля, определенных правительством, сообщается на сайте кабмина.

С 1 января 2023 года она начнет поэтапно внедряться для всех видов контроля, которые регулируются законом о госконтроле.

По общим правилам, если гражданин или предприниматель не согласны с решением контрольного органа или действиями проверяющего, они могут обратиться либо в контрольный орган, который проводил проверку, либо непосредственно в суд. Однако до настоящего времени единого порядка разрешения споров с контрольными органами не было – сроки и процедуры рассмотрения жалоб каждое ведомство устанавливает самостоятельно. Существующий механизм, помимо большой нагрузки на суды, приводит к дополнительным временным и материальным затратам как самих граждан и бизнеса, так и контрольных органов.

В 2020 году в России был принят закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле", который ввел новую процедуру – обязательное досудебное обжалование решений надзорных ведомств или действий проверяющих. Процедура рассмотрения жалоб законом четко регламентирована: на ответ заявителю дается 20 рабочих дней.

В августе 2020 года Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о проведении эксперимента по досудебному обжалованию решений надзорных органов. В "пилоте" участвуют 19 контрольных ведомств по 63 видам контроля.

В рамках эксперимента на Едином портале государственных и муниципальных услуг создан сервис, который позволяет подать жалобу в контрольный орган в электронном виде, отслеживать все этапы ее рассмотрения и взаимодействовать с должностными лицами без посещения ведомства.

В электронном виде можно оспорить, к примеру, решения по итогам контрольных мероприятий МЧС, Минпромторга, Ростуризма, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Рособрнадзора и Ростехнадзора.

Обращение гражданина, в том числе имеющего статус индивидуального предпринимателя, подписывается простой либо усиленной электронной подписью. Для организации требуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Система досудебного рассмотрения решений уже доказала свою эффективность. Например, в Федеральной налоговой службе, где такая практика стала обязательной с 2014 года, количество обращений в суды значительно снизилось.

Так, в управление ФНС России по Тюменской области по итогам 2020 года по досудебному урегулированию налоговых споров отмечают положительную тенденцию по снижению жалоб налогоплательщиков. В ведомстве отметили, что в 2020 году количество рассмотренных жалоб с бизнесом по результатам налоговых проверок сократилось в 1,7 раза.