30 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут на площади Центра русской культуры (ул. Домостроителей, 22/2) начнется игровая программа "Разыгрались молодцы".

В Тюмени в 11 часов на площади Центральной детской библиотеки (ул. Харьковская, 48/2) начнется интерактивная программа "Наше радужное лето".

В Тюмени в 12 часов на площади ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется игровая программа "Зарядись на все лето".

В Тюмени в 15 часов и в 19 часов 30 минут в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) начнутся показы инклюзивного спектакля "Особое видение завтра".

В пос. Паченка Нижнетавдинского района в 10 часов начнет работу "Автопоезд здоровья".

Интересное в этот день:

1810 — Наполеон включил оккупированные Нидерланды в состав Французской империи.

1824 — начало плавания к берегам Новой Земли военного брига "Новая Земля" под началом Федора Литке.

1893 — в ЮАР, на руднике Яхерсфонтейн найден алмаз "Эксельсиор" весом 995 карат.

1894 — в Лондоне открыт знаменитый Тауэрский мост.

1905 — Альберт Эйнштейн в статье "Об электродинамике движущихся тел" изложил основы Специальной теории относительности

1908 — над центральной частью Сибири, в междуречье Нижней Тунгуски и Лены, пролетел, а затем взорвался гигантский шар, названный Тунгусским метеоритом.

1913 — начало Второй балканской войны.

1920 — организована Всесоюзная книжная палата (Российская книжная палата).

1925 — основан заповедник "Столбы" на правом берегу Енисея, вблизи Красноярска.

1930 — осуществлен первый прием фоторадиограммы между Москвой и Ленинградом.

1934 — дала ток Нивская ГЭС-2, первая в стране гидроэлектростанция, построенная за Полярным кругом.

1945 — в СССР восстановлены отпуска.

1948 — ученые Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и Джон Бардин из "Bell Laboratories" объявили о создании транзистора.

1964 — получены первые фотографии Луны с близкого расстояния.

1971 — катастрофа пилотируемого космического аппарата "Союз-11". Весь экипаж погиб.

1994 — в России завершена чековая приватизация.

1997 — в Великобритании вышла первая книга о Гарри Поттере — "Гарри Поттер и философский камень".