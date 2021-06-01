Локдаун из-за COVID-19 могут объявить еще в шести муниципалитетах Югры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Югре шесть муниципалитетов могут попасть под беспрецедентное усиление карантинных мер. Наибольший рост числа случаев по сравнению с предыдущей неделей зафиксирован в Октябрьском, Кондинском, Нижневартовском районах, городах Лангепас, Урай и Нефтеюганск, сообщает портал ugra-news.ru.

Ранее в Советском и Югорске ввели обязательную самоизоляцию для невакцинированных граждан. Губернатор Наталья Комарова поучила окружному департаменту здравоохранения обеспечить 100% наличие вакцины в этих муниципалитетах, а также сформировать перечень резервных объектов, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

На заседании оперативного штаба Югры было отмечено, что в Сургуте и Нижневартовске увеличено время работы ковидных пунктов, что позволяет оперативно принимать пациентов, назначать лечение, выдавать препараты.

Напомним, по состоянию на 29 июня, в Югре на реанимационных койках с подтвержденным COVID-19 находятся 82 человека, из них 59 — на аппаратах ИВЛ.

За минувшую неделю в Югру поступило 24 тыс. 960 комплектов вакцины от коронавируса: "ЭпиВакКорона" — 19 тыс. 800 доз; "Гам-КОВИД-Вак" — 5 тыс. 160 доз.

"По состоянию на 29 июня привито первым компонентом вакцин 337 тысяч 376 человек, что составляет 44,6 % от общего числа граждан, которые могут сделать себе прививку. Завершили вакцинацию 254 тысячи230 человек", — сообщила губернатор Югры.