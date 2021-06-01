1 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 15 часов в главном корпусе ГАУ Северного Зауралья (ул. Республики, 7, зал Ученого Совета) начнется презентация книги Николая Зензина "Покушение на разведчика".

В Тюмени в 15 часов в библиотеке № 18 (ул. Пражская, 41) начнется час краеведения "По улицам родного города".

В Тюмени в 17 часов в арт-пространстве на набережной реки Туры (у Масловского взвоза) начнется танцевальная программа "В городском саду".

В Тюмени в 19 часов в Тюменской филармонии (ул. Челюскинцев, 45) начнется выступление молодых оперных талантов Фонда Ильдара Абдразакова в рамках фестиваля "Лето в Тобольском кремле".

Интересное в этот день:

1661 — заключен мирный договор между Россией и Швецией, завершена Русско-шведская война 1656—1658.

1783 — в Санкт-Петербурге открыт Большой Каменный театр.

1807 — разгром турецкого флота русской эскадрой Дмитрия Сенявина у берегов Афона.

1875 — начал деятельность Всемирный почтовый союз.

1882 — в Петербурге, Москве, Одессе и Риге начали действовать первые в России телефонные станции.

1896 — на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль.

1904 — в Сент-Луисе (США) начались Третьи Олимпийские игры.

1917 — в России впервые осуществлен переход на летнее время.

1957 — начался Международный геофизический год.

1983 — запущен советский спутник "Прогноз-9": начало эксперимента РЕЛИКТ-1 по изучению реликтового излучения.

1998 — в Российской Федерации восстановлен орден Андрея Первозванного.

2009 — в России введен федеральный запрет на азартные игры.

2018 — сборная России по футболу впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв сборную Испании.

2020 — основной день общероссийского голосования по поправкам к Конституции России.