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Александр Моор: профессионализм сотрудников ГИБДД помогают успешно решать поставленные задачи

Губернатор, 09:21 03 июля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Восемь с половиной десятилетий, несмотря на бурный рост количества автотранспорта и интенсивности трафика, сотрудники ГИБДД следят за порядком на дорогах, обеспечивая безопасность участников дорожного движения. Приходят на выручку попавшим в беду автомобилистам, ведут большую профилактическую работу с водителями и пешеходами, учат детей и школьников не только основам правил дорожного движения, но и гражданской ответственности.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя сотрудников и ветеранов государственной инспекции безопасности дорожного движения региона с их профессиональным праздником.

По словам главы области, в госавтоинспеции Тюменской области служит более тысячи сотрудников, чей профессионализм, выдержка, принципиальность и неравнодушие помогают успешно решать поставленные задачи, от чьих грамотных, оперативных, слаженных и четких действий зависят жизни людей.

"Благодарю ветеранов ГИБДД за заложенные традиции мужества и верности долгу, которые и сегодня помогают нынешнему поколению сотрудников сохранять дорожную ситуацию в регионе безопасной и комфортной. Желаю всем вам здоровья, благополучия, удачи и успехов!", - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , ГИБДД Тюменской области

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