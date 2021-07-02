В Тюмени внутренний туризм будут развивать через проектные школы и квизы

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Министерство просвещения России поддержало грантом новый всероссийский проект ТюмГУ по популяризации внутреннего туризма "Изучая Россию: Места. Люди. События", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Программы будут реализованы в таких актуальных и привлекательных для молодежи форматах, как квизы и проектные школы. Подобная деятельность позволяет сформировать патриотическое сознание и духовно-нравственные ценности", – рассказал руководитель проекта Алексей Мартынов.

Партнерами проекта выступают Центр семейных и молодежных инициатив "База Героев" и "Центр развития лидерских и проектных компетенций".