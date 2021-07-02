  • 2 июля 20212.07.2021пятница
  • В Тюмени 29..31 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени внутренний туризм будут развивать через проектные школы и квизы

Общество, 12:57 02 июля 2021

Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Министерство просвещения России поддержало грантом новый всероссийский проект ТюмГУ по популяризации внутреннего туризма "Изучая Россию: Места. Люди. События", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Программы будут реализованы в таких актуальных и привлекательных для молодежи форматах, как квизы и проектные школы. Подобная деятельность позволяет сформировать патриотическое сознание и духовно-нравственные ценности", – рассказал руководитель проекта Алексей Мартынов.

Партнерами проекта выступают Центр семейных и молодежных инициатив "База Героев" и "Центр развития лидерских и проектных компетенций".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:22 02.07.2021Кибермошенники крадут у тюменцев около 200 тысяч рублей в сутки
12:57 02.07.2021В Тюмени внутренний туризм будут развивать через проектные школы и квизы
12:37 02.07.2021Семьи Ишима представят свою жизнь на цветных и черно-белых фотоснимках
12:24 02.07.2021Более 800 ямальских школьников отдохнут в Тюменской области 