3 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А, ст. 1) откроется выставка финальных работ в жанре интерактивного искусства участников проекта "Фиджитал".

В Тюмени в 10 часов на площади центра русской культуры (ул. Домостроителей, 22/2) начнет работу интерактивная площадка "Танцевальный марафон".

В Тюмени в 12 часов возле Благотворительного фонда развития города Тюмени (Малыгина, 51) откроется общегородской книжный обменник.

В Тюмени в 15 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется лекция "Жить (не) осознанно. Как мозг управляет нами?".

В Тюмени в 18 часов в Тюменской филармонии (ул. Челюскинцев, 45) начнется гала-концерт музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле".

В Тюмени в 19 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется показ мюзикла "Скрипач на крыше" в рамках музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле".

В Тюмени в креативном пространстве Factura (ул. Володарского, 22 – ул. Дзержинского, 38) пройдет мини-фестиваль "Джем".

В Заводоуковске в 16 часов на территории туристической базы "Березовка" (1,3 км от деревни Кокуй) начнется фестиваль молодежных субкультур "Энергия улиц".

Интересное в этот день:

1608 — французским исследователем Самюэль де Шамплейном основан канадский город Квебек.

1835 — заложено главное здание Пулковской обсерватории на Пулковской горе.

1886 — Карл Бенц из Мангейма совершил первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции, достигнув скорости в 16 км/ч.

1928 — в продаже появились первые телевизоры. Стоили они 75 долларов.

1936 — постановлением Совета народных комиссаров создана ГАИ.

1944 — в ходе операции "Багратион" войсками РККА от фашистских захватчиков освобожден город Минск.

1953 — австриец Герман Буль первым покорил Нанга Парбат.

1958 — начались ходовые испытания первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол".

1974 — подписан договор между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия.

1980 — введена в действие на полную мощность Зейская ГЭС — первенец гидроэнергетики на Дальнем Востоке.

1996 — Борис Ельцин избран президентом РФ на второй срок.

2006 — астероид 2004 XP14 пролетел на расстоянии 432 308 километров от поверхности Земли.