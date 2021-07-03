4 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 19 часов на спортивной площадке мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс по танцам Карибского бассейна: сальса, бачате, меренге, кизомбе.

В Тюмени в креативном пространстве Factura (ул. Володарского, 22 – ул. Дзержинского, 38) пройдет мини-фестиваль "Джем".

Интересное в этот день:

1054 — вспышка сверхновой звезды в созвездии Тельца, результат которой — Крабовидная туманность.

1631 — в Париже открылось первое агентство по занятости — адресное бюро.

1819 — из Кронштадта в кругосветное плавание отправились шлюпы "Восток" и "Мирный". Во время этой экспедиции был открыт "шестой" континент.

1832 — в Санкт-Петербурге основан Зоологический музей.

1865 — в издательстве "Macmillan and Co" вышло первое издание книги Льюиса Кэррола "Алиса в Стране чудес".

1878 — введение в России института урядников (нижние чины уездной полиции, ближайшие помощники становых приставов).

1903 — президент Рузвельт объявил об открытии тихоокеанской линии связи, разослав по кабелю, проложенному по дну Тихого океана, сообщения по всему миру.

1946 — Кенигсберг переименован в Калининград.

1957 — первый полет пассажирского самолета Ил-18.

1958 — на атомной подводной лодке К-3 "Ленинский комсомол" впервые запущен атомный реактор.

1991 — в России принят закон об Арбитражном суде.

2001 — скульптор Зураб Церетели создал памятник леди Диане Спенсер, принцессе Уэльской, погибшей в автокатастрофе в 1997 году.

2004 — Греция впервые стала чемпионом Европы по футболу.

2012 — официально объявлено об открытии в ЦЕРНе новой частицы, по свойствам похожей на предсказанный бозон Хиггса.