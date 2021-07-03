Тюменцам предложат замену пластиковым пакетам

Фото: Hightech.fm Фото: Hightech.fm

Экологическая акция, приуроченная к Международному дню отказа от полиэтиленовых пакетов, пройдет в тюменском музее "Дом Машарова" 3 июля, с 11 до 16 часов.

Квилт-клуб "Сибирская палитра" презентует гостям музея невероятное разнообразие многоразовых сумок, а студобъединение 5R устроит для детей увлекательную квест-игру, для участия нужно зарегистрироваться по номеру телефона 8 (3452) 46-13-10 либо онлайн-способом.

Кроме того, на территории музея всю неделю будут стоять контейнеры для раздельного сбора мусора, сообщает "Тюменская область сегодня".