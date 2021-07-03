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Две смены "Отрядов мэра" пройдут в Тюмени в июле

Общество, 11:52 03 июля 2021

Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Две смены "Отрядов мэра" пройдут в Тюмени в июле.

Вторая летняя смена продлится с 12 по 16 июля, в ней примут участие 1 тыс. 300 подростков. Заработная плата за вычетом всех налогов и с учетом материальной поддержки составит 2 тыс. 148,05 рублей за 100% рабочего времени.

Третья смена пройдет с 19 по 30 июля. За 10 рабочих дней ребята смогут заработать 4 тыс. 296,11 рубля, сообщает "Вслух.ру".

В целом летом 2021 года в "Отряды мэра" планируют трудоустроить 4 тыс. 500 подростков от 14 до 17 лет. Первая смена завершила работу в июне, четвертая продлится с 9 по 20 августа.

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