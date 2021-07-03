Тюменцы могут принять участие во Всероссийском форуме "Территория смыслов"

Фото: fadm.gov.ru Фото: fadm.gov.ru

Жители Тюменской области могут принять участие во Всероссийском форуме "Территория смыслов". В этом году очной площадкой форума стала мастерская управления "Сенеж" в Солнечногорске Московской области.

Первая смена "Голос поколения" продлится с 5 до 11 июля. Молодые тюменцы могут зарегистрироваться на треки: "Россия - страна возможностей", "Работать в России", "Политика: Новые вызовы" и "Служение Отечеству". Форум пройдет в Солнечногорске.

Вторая смена пройдет с 13 по 19 июля. Она станет точкой взаимной интеграции проектов "Россия – страна возможностей". На третью смену "Работать в России" тюменцы смогут попасть с 21 по 27 июля, она поможет интегрировать участников и их проекты в общую экосистему молодежной политики. Четвертый трек "Политика: Новые вызовы" станет доступен с 29 июля по 4 августа. Участники обсудят современные методы ведения внешней и внутренней политики. Последнее направление "Служение Отечеству" для тех, кто хочет укрепить патриотический актив и выстроить долгосрочную траекторию взаимодействия, пройдет с 6 по 12 августа.

Последний срок подачи заявок на все треки - за неделю до начала, сообщает АиФ - Западная Сибирь. Подробности - на портале форума.