Владимир Якушев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

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Работа госавтоинспекторов - благородное и ответственное дело, которое требует высокого профессионализма, выдержки, умения оперативно и грамотно действовать в экстремальных ситуациях, личного мужества.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя сотрудников ГИБДД МВД РФ с профессиональным праздником.

"Ваш кропотливый труд - гарантия стабильности и порядка на дорогах. В этом году вы отмечаете 85-летие с момента образования службы, которая прошла долгий путь становления и развития. Сформировались традиции и идеология, в основе которых - защита жизни и здоровья людей, обеспечение безопасности и помощь попавшим в беду на дорогах", - обратился к госавтоинспекторам полпред главы государства.

Владимир Якушев пожелал сотрудникам ГИБДД здоровья, счастья и дальнейших успехов в решении самых сложных профессиональных задач.