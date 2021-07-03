Владимир Якушев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
Работа госавтоинспекторов - благородное и ответственное дело, которое требует высокого профессионализма, выдержки, умения оперативно и грамотно действовать в экстремальных ситуациях, личного мужества.
Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя сотрудников ГИБДД МВД РФ с профессиональным праздником.
"Ваш кропотливый труд - гарантия стабильности и порядка на дорогах. В этом году вы отмечаете 85-летие с момента образования службы, которая прошла долгий путь становления и развития. Сформировались традиции и идеология, в основе которых - защита жизни и здоровья людей, обеспечение безопасности и помощь попавшим в беду на дорогах", - обратился к госавтоинспекторам полпред главы государства.
Владимир Якушев пожелал сотрудникам ГИБДД здоровья, счастья и дальнейших успехов в решении самых сложных профессиональных задач.