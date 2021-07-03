Тюменцев призывают не пропускать плановую флюорографию

Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

Около 43 тыс. человек должны пройти флюорографию в Ялуторовске и Ялуторовском районе в 2021 году, однако, за полгода обследовались менее половины.Об этом рассказал рентген-лаборант флюорографического кабинета областной больницы №23 Данил Буйнаровский.

Флюорография органов грудной клетки - один из первых высокотехнологичных методов диагностики, изобретенных человечеством в XIX веке. С тех пор эффективность рентгеновских исследований не уменьшилась, а опасность для здоровья пациента значительно снизилась.

Флюорография позволяет обнаружить многие опасные болезни, прежде всего туберкулез и рак. Ялуторовские рентгенологи ежегодно выявляют 10-12 пациентов с туберкулезом и около 10 пациентов с новообразованиями в легких.

Флюорографическое обследование сельские жители могут пройти даже в своих деревнях и селах – для этого из ОБ №23 в Ялуторовский район ежедневно выезжает передвижной флюорограф, обследуя порядка ста человек за выезд, отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области.