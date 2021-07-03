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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пятнадцать лесных пожаров возникли в Тюменской области за сутки

Общество, 11:00 03 июля 2021

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15 лесных пожаров на общей площади 124 га и 8 ландшафтных пожаров на общей площади 52,5 га возникли в Тюменской области за последние сутки, сообщил региональный оперативный штаб 3 июля.

Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных – 4, количество действующих ландшафтных пожаров – 6.

За сутки ликвидировано 14 лесных пожаров на общей площади 120,7 га и 4 ландшафтных пожара на общей площади 38 га.

В Тюменской области действует особый противопожарный режим. Посещение лесов запрещено.

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