Пятнадцать лесных пожаров возникли в Тюменской области за сутки

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15 лесных пожаров на общей площади 124 га и 8 ландшафтных пожаров на общей площади 52,5 га возникли в Тюменской области за последние сутки, сообщил региональный оперативный штаб 3 июля.

Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных – 4, количество действующих ландшафтных пожаров – 6.

За сутки ликвидировано 14 лесных пожаров на общей площади 120,7 га и 4 ландшафтных пожара на общей площади 38 га.

В Тюменской области действует особый противопожарный режим. Посещение лесов запрещено.