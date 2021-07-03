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Тюменских школьников приглашают на международный конкурс рисунков мифологических животных

Общество, 16:58 03 июля 2021

Фото: ТКТО

Юные тюменцы могут принять участие в международном конкурсе "Мифологические животные в историях моей страны", который проводит музей Голешти в Румынии.

Размер работ - не меньше 30 на 42 см, сообщает "Тюменская область сегодня". На оборотной стороне рисунка необходимо разместить полную информацию об авторе: фамилия, имя, дата рождения, точный возраст, почтовый адрес, электронная почта, имя педагога-координатора и название работы. Текст - заглавными буквами на английском, французском или румынском языках.

Работы принимаются до 1 сентября. Их нужно направлять по адресу: MUZEUL GOLEŞTI, STR. RADU GOLESCU NR. 34, ORAŞ ŞTEFANEŞTI, JUD. ARGEŞ, COD: 117717, ROMÂNIA. С пометкой: CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE PICTURĂ PENTRU COPII — GOLEŞTI.

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