Тюменцам предлагают выбрать название для нового парка

Фото со страницы Руслана Кухарука в соцсетях Фото со страницы Руслана Кухарука в соцсетях

Выбрать название для нового парка в областной столице предложил горожанам глава Тюмени Руслан Кухарук на своих страницах в соцсетях.

"Вчера я провел рабочее совещание на территории, которую будем благоустраивать в ближайшее время. Находится она рядом с микрорайонами Ямальский-2, Преображенский, Гармония, Легенда-парк, Клевер-парк, Комарово", - рассказал глава Тюмени.

В основу разрабатываемой концепции благоустройства легли идеи, высказанные горожанами на портале "ТвоЯ Тюмень". Презентация концепции состоится осенью 2021 года.

Площадь территории будущей зоны отдыха – 38,32 га. Для сравнения: это почти половина парка "Затюменский". В прошлом году там прошла расчистка, сформирована карта территории, где отражены все зеленые насаждения и тропинки.

"Естественно, мы сохраним деревья, а свободные территории внутри лесопарка и прилегающую к нему территорию спроектируем таким образом, чтобы появилась удобная дорожно-тропиночная сеть, определим места для игровых, спортивных и детских площадок, малые архитектурные формы… Есть предложение сделать вокруг будущего парка велодорожку, которая обязательно соединится с велопутями новых микрорайонов", - сообщил Руслан Кухарук.

Пока у нового парка нет названия, но глава Тюмени уверен, что у жителей города не будет проблем с идеями, а потом они выберут лучший из предложенных вариантов. Внести свои предложения можно будет на портале "Я решаю!".