Александр Моор выразил соболезнования в связи с кончиной Николая Андреевича Бабина

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Ушел из жизни Николай Андреевич Бабин, депутат Тюменской областной Думы 5 и 6 созывов, действительный член Академии кадрового обеспечения агропромышленного комплекса России, кандидат биологических наук, почетный гражданин Ямало-Ненецкого автономного округа.

Николай Андреевич был настоящим патриотом Тюменской земли. Он родился в Аромашево, учился в Тюмени, позже успешно трудился в Ямало-Ненецком автономном округе, затем представлял интересы ямальцев в Тюменской областной думе.

Большая часть трудовой деятельности Николая Андреевича была связана с сельским хозяйством. Его вклад оценен высокими государственными наградами и званиями, среди которых орден "Знак Почета", золотая медаль Министерства сельского хозяйства РФ, почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации" и другие.

Это был замечательный человек, которого любили и уважали и коллеги, и простые жители региона. Он был настоящим комсомольцем – активным, жизнерадостным, деятельным. Своей энергией, постоянным радушием, умением добросовестно и много работать он с легкостью располагал к себе людей. И именно таким он останется в нашей памяти.

Губернатор Тюменской области Александр Моор и правительство Тюменской области выражают искренние и глубокие соболезнования семье и близким Николая Андреевича Бабина.