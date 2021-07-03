  • 3 июля 20213.07.2021суббота
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Птицеводы Тюменского района наращивают выпуск продукции

Экономика, 20:51 03 июля 2021

Фото: atmr.ru

Птицеводческие предприятия Тюменского района в 2021 году наращивают выпуск продукции. Об этом рассказал заместитель главы муниципалитета Виталий Беспалов

"Благодаря инвестиционным вложениям в системы охлаждения, даже в жаркую погоду производственные показатели стабильны. Предприятия у нас современные, поэтому и жара, и холод, как правило, не помеха для производства. Это позволяет вести полноценную деятельность и выпускать новые виды продукции", - отметил он.

Например, птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер" делает ставку на халяльную продукцию, общий объем производства которой составляет 200-250 тонн в месяц, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

"Открываются возможности поставок халяльной продукции в Свердловскую и Омскую область, а в перспективе - в российские регионы, где преимущественно живут люди, исповедующие ислам. Также в будущем можно задуматься и о поставках в другие страны", - считает директор птицефабрики Оксана Величко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:51 03.07.2021Птицеводы Тюменского района наращивают выпуск продукции
15:18 03.07.2021В Тюмени открыли новое креативное пространство Factura
13:55 03.07.2021Мини-фестиваль "Джем" важен и предпринимателям, и тюменцам, уверены организаторы
19:29 02.07.2021Веревочный парк и лучно-арбалетный тир откроют в Голышманово 3 июля