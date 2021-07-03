Птицеводы Тюменского района наращивают выпуск продукции

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Птицеводческие предприятия Тюменского района в 2021 году наращивают выпуск продукции. Об этом рассказал заместитель главы муниципалитета Виталий Беспалов

"Благодаря инвестиционным вложениям в системы охлаждения, даже в жаркую погоду производственные показатели стабильны. Предприятия у нас современные, поэтому и жара, и холод, как правило, не помеха для производства. Это позволяет вести полноценную деятельность и выпускать новые виды продукции", - отметил он.

Например, птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер" делает ставку на халяльную продукцию, общий объем производства которой составляет 200-250 тонн в месяц, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

"Открываются возможности поставок халяльной продукции в Свердловскую и Омскую область, а в перспективе - в российские регионы, где преимущественно живут люди, исповедующие ислам. Также в будущем можно задуматься и о поставках в другие страны", - считает директор птицефабрики Оксана Величко.