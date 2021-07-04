Тюменцы могут подать заявку на "АвторFEST"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс талантов "АвторFEST" объявили в преддверии 435-летия Тюмени. Заявки принимают до 15 июля.

"АвторFest разработан как для самодеятельных, так и профессиональных авторов, композиторов, литераторов и видеомейкеров, - уточнили в центре культуры и творчества "Тюмень".

Победителей пригласят для сотрудничества и участия в будущих событиях городского масштаба в номинациях "Музыка о Тюмени", "Кино о Тюмени", "Тюмень в поэзии и прозе".

Все участники "АвторFest" получат памятные дипломы, пишет "Тюменская область сегодня".