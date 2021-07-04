В Голышмановском городском округе продолжается ремонт дорог

Фото администрации Казанского района. Архив Фото администрации Казанского района. Архив

Дороги в восьми переулках Голышманово отремонтируют в 2021 году. Дополнительные средства на дорожные работы выделены из регионального бюджета, сообщил заместитель главы Голышмановского городского округа Олег Швецов.

"Также отремонтируем два участка на разбитой дороге по улице Пономарёва. Отдельным контрактом предусмотрено строительство и ремонт трёх участков тротуаров в местах с интенсивным движением пешеходов. Будет выполнен ремонт съездов к частному дому в посёлке Голышманово и Дому Культуры в деревне Черемшанке. По всем обозначенным объектам контракты уже заключены. В ближайшее время подрядчик приступит к работам", - уточнил он.

В этом году построят два с половиной километра дорог в щебёночном исполнении на одиннадцати улицах сёл и деревень округа. К работам подрядчик планирует приступить в начале июля, пишет "Комсомольская правда- Тюмень".