Школьников Тюмени приглашают на бесплатные занятия по робототехнике

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Школьников Тюмени обучат конструировать 3D-принтеры. Бесплатные летние интенсивы для учащихся разработал областной Центр робототехники и АСУ.

Для юных инженеров подготовили два образовательных курса: "Соревновательная робототехника" и "Сборка 3D-принтера". Программа обучения предусматривает занятия в аудитории, а также самостоятельную работу слушателей, пишет "Тюменская область сегодня".

По данным от Тюменского образовательного канала, занятия в очном формате начнутся по адресу улица Республики, 142. Интенсивные уроки стартуют с 19 июля.