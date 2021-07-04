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Школьников Тюмени приглашают на бесплатные занятия по робототехнике

Общество, 15:38 04 июля 2021

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Школьников Тюмени обучат конструировать 3D-принтеры. Бесплатные летние интенсивы для учащихся разработал областной Центр робототехники и АСУ.

Для юных инженеров подготовили два образовательных курса: "Соревновательная робототехника" и "Сборка 3D-принтера". Программа обучения предусматривает занятия в аудитории, а также самостоятельную работу слушателей, пишет "Тюменская область сегодня".

По данным от Тюменского образовательного канала, занятия в очном формате начнутся по адресу улица Республики, 142. Интенсивные уроки стартуют с 19 июля.

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