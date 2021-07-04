В Тюменской области за сутки возникло 11 лесных пожаров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11 лесных пожаров на общей площади 47,1 га и восемь ландшафтных пожаров на общей площади 213,2 га возникли в Тюменской области за последние сутки, сообщил региональный оперативный штаб 4 июля.

Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных – 6, количество действующих ландшафтных пожаров – 4.

За сутки ликвидировано девять лесных пожаров на общей площади 126,5 га и шесть ландшафтных пожара на общей площади 278,2 га.

В Тюменской области действует особый противопожарный режим. Посещение лесов запрещено.