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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области за сутки возникло 11 лесных пожаров

Общество, 11:30 04 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11 лесных пожаров на общей площади 47,1 га и восемь ландшафтных пожаров на общей площади 213,2 га возникли в Тюменской области за последние сутки, сообщил региональный оперативный штаб 4 июля.

Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных – 6, количество действующих ландшафтных пожаров – 4.

За сутки ликвидировано девять лесных пожаров на общей площади 126,5 га и шесть ландшафтных пожара на общей площади 278,2 га.

В Тюменской области действует особый противопожарный режим. Посещение лесов запрещено.

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# лесные пожары

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