Семь человек с COVID-19 скончались в Тюменской области за сутки

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

У 193 человек выявили коронавирусную инфекцию в Тюменской области. Семь человек скончались, 165 выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 25 тыс. 142 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 13,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 663 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 тыс. 484 человека.

В Москве заболели 7 тыс. 624 человек, в Московской области - 2 тыс. 696, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 784.

В Свердловской области выявили 313 случаев, в Челябинской области - 210, в Ханты-Мансийском автономном округе - 146, на Ямале - 91, в Курганской области - 74.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 610 тыс. 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 137 тыс. 925 летальных исходов, выздоровел 5 млн 68 тыс. 901 человек.