6 июля - события дня

В Тюмени в 11 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется интерактивная программа "Расскажи мне, гитара!".

В Тюмени в 17 часов на площади ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется познавательная программа с элементами театрализации "Тайный обряд".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр1) начнется встреча книжного клуба "Другой разговор".

Интересное в этот день:

1661 — на правом берегу Ангары напротив устья Иркута основан Иркутск.

1687 — Исаак Ньютон опубликовал знаменитые "Philosofiae naturalis principia mathematika", содержащие изложение открытий в области прикладной математики, астрономии и физики.

1710 — в Мейсене создана первая в Европе фарфоровая мануфактура — Мейсенский фарфор.

1785 — доллар стал национальной валютой США.

1803 — учреждена Санкт-Петербургская пожарная команда.

1885 — впервые в мире человеку введена вакцина против бешенства.

1899 — основан порт Александровск на Мурмане.

1912 — в России впервые введено страхование от несчастных случаев и болезни.

1919 — завершился первый в истории трансатлантический перелёт дирижабля — из Великобритании в США.

1923 — официально вступило в силу решение о создании СССР. Созданы Совет Народных Комиссаров СССР и наркоматы.

1926 — в СССР открыта первая электрифицированная линия железной дороги.

1935 — на ледоколе "Садко" началась первая советская арктическая экспедиция для исследования глубоководных районов Арктического бассейна.

1942 — первый полет самолета Як-7ДИ — прототип серийного истребителя Як-9.

1954 — Элвис Пресли записал первую пластинку.

1987 — открытие XV Московского кинофестиваля.

1997 — парламент Казахстана утвердил решение о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу.

2003 — с помощью радиотелескопа РТ-70 под Евпаторией был передан Космический зов — кодированное послание к нескольким звёздам солнечного типа.