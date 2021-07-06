7 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут на площади Центра русской культуры (ул. Домостроителей, 22/2) начнется фольклорно-игровая программа "На Ивана Купала".

В Тюмени в 11 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется игра-путешествие по станциям "Приключения в стране Мультипульти".

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется внеочередное заседание комитета по социальной политике.

В Тюмени в 17 часов в сквере Корабельном (ул. Судоремонтная, 27) начнется праздничная программа "Великое чудо – семья".

В Тюмени в 18 часов на площади ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется концертная программа "Любви и верности желаем!".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти,1) начнется лекция доцента кафедры физической географии и экологии Института наук о Земле ТюмГУ Натальи Жеребятьевой.

В Тюмени в 20 часов на летней сцене мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр.1) начнется акустический концерт группы "A prima vista".

Интересное в этот день:

1668 — Исаак Ньютон получил степень магистра наук.

1770 — победа русского флота под командованием адмирала Спиридова в Чесменской битве в русско-турецкой войне 1768—1774 годов.

1784 — первый в Австрии пилотируемый полёт на аэростате совершил Й. Стувер.

1859 — в Петербурге открыт памятник Николаю I на Исаакиевской площади.

1881 — впервые напечатана сказка "Пиноккио" (Рим, "Журнал для детей").

1891 — компания "Американ Экспресс" запатентовала дорожные чеки, послужившие прообразом современных кредитных карт.

1906 — впервые в Великобритании прошли официальные соревнования воздухоплавателей.

1920 — в Антверпене начались VII Летние Олимпийские игры.

1921 — в советской России разрешено создавать частные предприятия с численностью работающих более 20 человек.

1932 — ленинградский научно-исследовательский институт молочной промышленности впервые в стране разработал способ переработки молока в порошок.

1938 — в Ленинграде опытным телецентром показан в эфире двухчасовой концерт. Это — первая в СССР телевизионная передача.

1980 — первый перелёт через Ла-Манш самолёта на солнечных батареях.

2007 — оглашение новых чудес света в Лиссабоне, Португалия.