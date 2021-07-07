Работа по созданию этнографического парка продолжается в Голышманово

Фото со страницы Есенгалия Ибраева в соцсетях Фото со страницы Есенгалия Ибраева в соцсетях

Работа по созданию этнографического парка под открытым небом продолжается в окрестностях деревни Земляная в Голышмановском городском округе. Об этом рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" заместитель председателя регионального координационного совета национальных объединений Есенгалий Ибраев.

"Уже сейчас по праздникам для гостей и жителей Тюменской области открывают свои двери русская изба и казахская юрта. На живописной поляне у реки на протяжении ряда лет проходит традиционная многонациональная Земляновская ярмарка, отмечают славянский праздник Ивана Купалы, встречают весну с казахским "Наурызом", организуют конные скачки", - отметил он.

Старт развитию этнопарка дал этнокультурный проект "Чудо деревни – русская изба". Именно со строительства русского подворья по инициативе ремесленника Мереке Дицембаева началось развитие Земляновского этнографического комплекса.

В 2020 году Национально-культурная автономия казахов Тюменской области помогла голышмановцам с покупкой традиционной казахской юрты с внутренним убранством. В этом году Есенгалий Ибраев подарил земляновцам многофункциональный деревообрабатывающий станок, который очень пригодится для дальнейшей работы по созданию этнопарка.

Фото со страницы Есенгалия Ибраева в соцсетях Фото со страницы Есенгалия Ибраева в соцсетях

Создание этнопарка позволит всем желающим познакомиться с культурой, бытом и традициями народов многонациональной Тюменской области, считает руководитель Земляновского сельского поселения Светлана Турчина.

"Не сомневаюсь, что в скором времени этнографический комплекс под открытым небом станет своеобразным брендом Голышмановского городского округа и еще одной точкой притяжения на туристической карте Тюменской области", - подчеркнул зампредседателя регионального координационного совета национальных объединений.

Создание парка национальных культур - не инвестиционный проект, а общественная инициатива. Воплотить свои планы в жизнь сельским активистам помогают администрация Голышмановского городского округа и благотворительный фонд "Наше время".

"Однако можно надеяться, что в будущем эта площадка привлечет внимание предпринимателей, работающих в таких сферах, как туризм, досуг, общественное питание, производство сувениров", - считает глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков.

Евгений Бабенко