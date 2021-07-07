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В Тюменской области муниципалитеты-лидеры получат региональные гранты

Политика, 13:17 07 июля 2021

admtyumen.ru

Сладковский район, занявший первое место в региональном рейтинге эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2020 года, получит грант в размере 10 млн рублей.

На второй позиции в рейтинге – Бердюжский район, размер гранта составит 9 млн рублей. Третье место занял Исетский район, который получит 8 млн рублей. Такое решение принято на заседании президиума областного правительства.

В Топ-10 регионального рейтинга эффективности деятельности органов местного самоуправления вошли также Аромашевский и Упоровский районы, Голышмановский городской округ, Викуловский, Сорокинский, Казанский и Ишимский районы. Эти муниципалитеты получат гранты в размере от 7 до 1 млн рублей, доложил директор департамента экономики Максим Скворцов. Общая сумма грантовой поддержки муниципалитетов-лидеров составит 55 млн рублей.

"Региональный рейтинг эффективности муниципалитетов – проверенный и надежный механизм стимулирования органов местного самоуправления к более активной работе, направленной на повышение инвестиционной привлекательности территорий, развитие экономики и социальной сферы, улучшение качества жизни людей", – прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Евгений Бабенко

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