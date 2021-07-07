8 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) начнется час народных традиций "Все начинается с семьи".

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) начнется викторина "Семейные традиции народов разных стран".

В Тюмени в 15 часов в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) начнется час русской истории "Уроки Петра и Февронии: о жизни святых супругов".

В Тюмени в 18 часов на площади ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется праздничная программа "Моя семья – моя опора".

В Тюмени в 19 часов на летней сцене мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется тренировка по Zumba Fitness.

В Тюмени в 20 часов на летней сцене мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется вечер электронной музыки.

Интересное в этот день:

52 до н. э. — принятая дата основания Парижа (Лютеции).

1497 — первая морская экспедиция из Европы в Индию отплыла из Лиссабона во главе с Васко да Гама.

1709 — состоялась Полтавская битва — крупнейшее сражение Великой Северной войны.

1819 — в Петербурге заложен Исаакиевский собор по проекту архитектора Огюста Монферрана.

1833 — подписан Ункяр-Искелесийский договор о мире, дружбе и оборонительном союзе между Россией и Османской империей.

1901 — во Франции введено ограничение скорости движения автомобилей в городах — 10 км/ч.

1922 — на бывшем Ходынском аэродроме проведены опыты по применению авиации для борьбы с вредителями сельского хозяйства.

1945 — восстановлена после Великой Отечественной войны Крымская астрофизическая обсерватория АН СССР.

1997 — в России принято новое положение о паспорте (его обязаны иметь все граждане, достигшие 14 лет).

2011 — старт шаттла "Атлантис". Последний полет шаттла "Атлантис", завершивший эксплуатацию кораблей системы "Space Shuttle".