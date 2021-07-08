9 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в детской библиотеке № 5 (ул. К. Маркса, 108) начнется беседа для дошкольников "Семья – семь Я".

В Тюмени в 13 часов 30 минут в "Конторе пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр.1) начнется мероприятие для digital-специалистов "Mendeleev Day: DIGITAL TRACK".

В Тюмени в 19 часов в молодежном театре "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) начнется спектакль "Поместье Ворона".

Интересное в этот день:

1357 — король Карл IV заложил в Праге Карлов мост через Влтаву.

1558 — Женева стала независимой от Швейцарии.

1722 — купцами Затрапезными основано одно из первых в России совместных предприятий — Ярославская мануфактура.

1762 — свержение Петра III в пользу его супруги, Екатерины II.

1877 — в Уимблдоне стартовал первый чемпионат по теннису, который провёл Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.

1909 — в Петербурге заложен мост Петра Великого.

1943 — начало операции Хаски (высадка союзных войск на Сицилии).

1955 — основано Пагуошское движение учёных за мир, разоружение и международную безопасность.

1957 — открыт 102-й элемент таблицы Менделеева — нобелий.

1967 — во время воздушного парада в Домодедово впервые представлены советские самолеты с изменяемой стреловидностью крыла и вертикального взлета и посадки.

1970 — в Феодосии открыт литературный музей Александра Грина.

1993 — принят закон РФ "Об авторском праве и смежных правах".

2006 — Катастрофа Airbus A310 под Иркутском. Погибли 125 человек.

2011 — Южный Судан стал независимым государством со столицей в Джубе.