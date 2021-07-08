9 июля - события дня
В Тюмени в 10 часов в детской библиотеке № 5 (ул. К. Маркса, 108) начнется беседа для дошкольников "Семья – семь Я".
В Тюмени в 13 часов 30 минут в "Конторе пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр.1) начнется мероприятие для digital-специалистов "Mendeleev Day: DIGITAL TRACK".
В Тюмени в 19 часов в молодежном театре "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) начнется спектакль "Поместье Ворона".
Интересное в этот день:
1357 — король Карл IV заложил в Праге Карлов мост через Влтаву.
1558 — Женева стала независимой от Швейцарии.
1722 — купцами Затрапезными основано одно из первых в России совместных предприятий — Ярославская мануфактура.
1762 — свержение Петра III в пользу его супруги, Екатерины II.
1877 — в Уимблдоне стартовал первый чемпионат по теннису, который провёл Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.
1909 — в Петербурге заложен мост Петра Великого.
1943 — начало операции Хаски (высадка союзных войск на Сицилии).
1955 — основано Пагуошское движение учёных за мир, разоружение и международную безопасность.
1957 — открыт 102-й элемент таблицы Менделеева — нобелий.
1967 — во время воздушного парада в Домодедово впервые представлены советские самолеты с изменяемой стреловидностью крыла и вертикального взлета и посадки.
1970 — в Феодосии открыт литературный музей Александра Грина.
1993 — принят закон РФ "Об авторском праве и смежных правах".
2006 — Катастрофа Airbus A310 под Иркутском. Погибли 125 человек.
2011 — Южный Судан стал независимым государством со столицей в Джубе.