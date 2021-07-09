10 июля - события дня
В Тюмени в 10 часов в ТРЦ "Кристалл" (ул. Д. Менделеева, 1) начнется работа площадки в рамках проекта "Сохраним жизнь маме".
В Тюмени в 11 часов в креативном пространстве Factura (ул. Володарского, 22) начнется мини-фестиваль "Джем".
В Тюмени в 15 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр1) начнется всероссийская акция "Семья - территория любви".
В Тюмени в 15 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр1) начнется серия образовательных мероприятий программы Art&Science центра университета ИТМО.
Интересное в этот день:
1547 — во Франции прошла последняя официально разрешенная королем дуэль. Причиной дальнейшего запрета дуэлей были частые смертельные случаи.
1712 — в Петербурге заложен каменный Петропавловский собор.
1877 — завершилась героическая оборона русскими войсками крепости Баязет.
1878 — в Англии впервые футбольный арбитр во время матча использовал свисток (до этого судьи кричали).
1908 — голландский физик Хейке Камерлинг-Оннес впервые в мире получил жидкий гелий.
1918 — на V Всероссийском съезде Советов в Москве принята первая Конституция РСФСР.
1941 — начало Смоленского сражения в Великой Отечественной войне.
1949 — оползень, вызванный землетрясением, полностью уничтожил город Хаит (Таджикская ССР).
1962 — запущен первый коммерческий спутник связи — "Телстар".
1991 — начало полномочий первого Президента РФ Бориса Николаевича Ельцина.
2001 — Московская городская дума запретила свистеть, петь и шуметь в столице по ночам.