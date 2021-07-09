10 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в ТРЦ "Кристалл" (ул. Д. Менделеева, 1) начнется работа площадки в рамках проекта "Сохраним жизнь маме".

В Тюмени в 11 часов в креативном пространстве Factura (ул. Володарского, 22) начнется мини-фестиваль "Джем".

В Тюмени в 15 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр1) начнется всероссийская акция "Семья - территория любви".

В Тюмени в 15 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр1) начнется серия образовательных мероприятий программы Art&Science центра университета ИТМО.

Интересное в этот день:

1547 — во Франции прошла последняя официально разрешенная королем дуэль. Причиной дальнейшего запрета дуэлей были частые смертельные случаи.

1712 — в Петербурге заложен каменный Петропавловский собор.

1877 — завершилась героическая оборона русскими войсками крепости Баязет.

1878 — в Англии впервые футбольный арбитр во время матча использовал свисток (до этого судьи кричали).

1908 — голландский физик Хейке Камерлинг-Оннес впервые в мире получил жидкий гелий.

1918 — на V Всероссийском съезде Советов в Москве принята первая Конституция РСФСР.

1941 — начало Смоленского сражения в Великой Отечественной войне.

1949 — оползень, вызванный землетрясением, полностью уничтожил город Хаит (Таджикская ССР).

1962 — запущен первый коммерческий спутник связи — "Телстар".

1991 — начало полномочий первого Президента РФ Бориса Николаевича Ельцина.

2001 — Московская городская дума запретила свистеть, петь и шуметь в столице по ночам.