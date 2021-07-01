Тюменцев предостерегли от купаний в "диких" водоемах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Безопасно провести время и искупаться можно только в оборудованных местах, прошедших проверку, напоминает департамент здравоохранения Тюменской области. Самые опасные для здоровья стоячие водоемы.

В воде может содержаться большое количество патогенных или условно-патогенных микроорганизмов: кишечная палочка, стафилококки, сальмонеллы.

"Особенно уязвимы дети, так как у них кислотность желудочного сока гораздо ниже, чем у взрослых. Поэтому патогенные бактерии и вирусы, например, те же рота- или аденовирусы, не погибают в кислой среде желудка, а продолжают размножаться. Специфической профилактики острых кишечных инфекций не существует. Во время отдыха на воде основная мера безопасности – не заглатывать воду. Особенно важно научить этому правилу детей", - пояснил врач-инфекционист Областной инфекционной клинической больницы Евгений Пятинов.

Кишечная инфекция сопровождается рвотой, многократным жидким стулом, повышением температуры. Самым грозным осложнением является обезвоживание, особенно у детей первого года жизни. Дело может дойти до госпитализации, лечения антибиотиками и капельниц, пишет "АиФ - Западная Сибирь".