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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев предостерегли от купаний в "диких" водоемах

Общество, 11:52 10 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Безопасно провести время и искупаться можно только в оборудованных местах, прошедших проверку, напоминает департамент здравоохранения Тюменской области. Самые опасные для здоровья стоячие водоемы.

В воде может содержаться большое количество патогенных или условно-патогенных микроорганизмов: кишечная палочка, стафилококки, сальмонеллы.

"Особенно уязвимы дети, так как у них кислотность желудочного сока гораздо ниже, чем у взрослых. Поэтому патогенные бактерии и вирусы, например, те же рота- или аденовирусы, не погибают в кислой среде желудка, а продолжают размножаться. Специфической профилактики острых кишечных инфекций не существует. Во время отдыха на воде основная мера безопасности – не заглатывать воду. Особенно важно научить этому правилу детей", - пояснил врач-инфекционист Областной инфекционной клинической больницы Евгений Пятинов.

Кишечная инфекция сопровождается рвотой, многократным жидким стулом, повышением температуры. Самым грозным осложнением является обезвоживание, особенно у детей первого года жизни. Дело может дойти до госпитализации, лечения антибиотиками и капельниц, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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