Ишимцы присоединятся к проекту #ПАПАТУТ

Фото МЦ "Моя территория". Архив. Фото МЦ "Моя территория". Архив.

Ишимские семьи присоединятся к проекту #ПАПАТУТ 11 июля. Для отцов подготовили пять соревнований. Мамам предложат образовательную и развлекательную программы.

Семья, набравшая наибольшее количество баллов, сможет побороться в номинации "Семья года" и выиграть один из сертификатов: в аквапарк "ЛетоЛето", в центр развлечений "Атмосфера", в батутный парк "Flip&Jump".

"Главные посыл проекта #ПАПАТУТ направлен на развитие позитивного родительства, ответственного отцовства и материнства. Это позволяет создать условия, в которых семьи смогут проявить свою гражданскую позицию и обменяться опытом воспитания с другими участниками",- рассказала менеджер проекта Анастасия Журавлева.

Все события проекта пройдут с соблюдением мер профилактики COVID-19, пишет "Мегатюмень".