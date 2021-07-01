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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменская медсестра получила нагрудный знак "Отличник здравоохранения"

Общество, 19:51 10 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Старшая медицинская сестра Богандинской поликлиники Светлана Бардаченко удостоена нагрудного знака "Отличник здравоохранения". Приказ о награждении подписал министр Михаил Мурашко.

Нагрудный знак "Отличник здравоохранения" - ведомственная награда, которой удостаиваются работники организаций российского здравоохранения за многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения.

Светлана Бардаченко работает в медицине 41 год. В ее подчинении 38 человек, а ее главная задача — обеспечить безопасные и комфортные условия для пациентов и врачей, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

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