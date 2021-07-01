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Аудиогид "Мартин, проводи" предложит тюменцам прогуляться по железнодорожному вокзалу

Общество, 20:51 10 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Аудиогид по железнодорожному вокзалу разработали в Тюмени. В проекте "Мартин, проводи" появился маршрут - "Вагончик тронется".

С аудиогидом слушатель пройдет по необычным точкам, например, посетит диспетчерскую, в которой сидит сотрудница, рассказывающая историю одной любви.

"Мужчина ждал возлюбленную, но не знал, каким поездом она приедет. Просил меня в течение двух недель по прибытии каждого поезда с Севера произносить текст: ты самая лучшая на Земле, все для тебя", – рассказала диспетчер тюменского железнодорожного вокзала Елена Елкина.

Заканчивается экскурсия на скамейке возле вокзала – там тюменцы услышат историю о женщине, которой, фигурально, удалось запрыгнуть в последний вагон.

"У этой женщины был друг, влюбленный в нее, но взаимные чувства проснулись слишком поздно – он уже женился и уехал в другой город. Они увиделись спустя 40 лет", – рассказала ”Вслух.ру” руководитель проекта "Мартин, проводи" Виктория Киселёва.

Как ранее писала "Тюменская линия", повествование длится не более 40 минут. Необходимо скачать приложение Telegram и найти в поиске "Мартин, проводи". Для удобства на втором этаже вокзала развешаны листовки с QR-кодами, которые можно отсканировать и пройти маршрут. Также о проекте посетителям рассказывают по громкой связи.

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