12 июля - события дня
В Тюмени в 19 часов на набержной начнется бесплатная уличная тренировка по боксу.
В Тюмени стартует вторая смена "Отрядов мэра".
Интересное в этот день:
1590 — основан город Саратов.
1776 — из Плимута отправился в свою последнюю экспедицию Джеймс Кук.
1804 — в Санкт-Петербурге состоялось первое в мире исключительно научное путешествие на воздушном шаре.
1908 — в Праге начался первый Славянский съезд.
1917 — в ходе Первой мировой войны впервые в мире применено боевое отравляющее вещество иприт.
1922 — самый большой парусник в истории судостроения "Франс II" наскочил на риф.
1962 — в одном из клубов Лондона дала свой первый концерт группа "Rolling Stones".
2011 — Нептун завершил свой первый с момента открытия планеты в 1846 году полный оборот вокруг Солнца.