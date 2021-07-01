12 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 19 часов на набержной начнется бесплатная уличная тренировка по боксу.

В Тюмени стартует вторая смена "Отрядов мэра".

Интересное в этот день:

1590 — основан город Саратов.

1776 — из Плимута отправился в свою последнюю экспедицию Джеймс Кук.

1804 — в Санкт-Петербурге состоялось первое в мире исключительно научное путешествие на воздушном шаре.

1908 — в Праге начался первый Славянский съезд.

1917 — в ходе Первой мировой войны впервые в мире применено боевое отравляющее вещество иприт.

1922 — самый большой парусник в истории судостроения "Франс II" наскочил на риф.

1962 — в одном из клубов Лондона дала свой первый концерт группа "Rolling Stones".

2011 — Нептун завершил свой первый с момента открытия планеты в 1846 году полный оборот вокруг Солнца.