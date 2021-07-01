Тюменцы могут стать участниками Всероссийского форума "Выше крыши"

Фото: Всероссийский молодежный форум «Выше Крыши» Фото: Всероссийский молодежный форум «Выше Крыши»

Продолжается регистрация на Всероссийский форум "Выше крыши", который состоится в Санкт-Петербурге 26-29 августа. К участию приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет.

Главная тема этого года — создание оригинальных идей и преобразование искусства через внедрение современных цифровых технологий.

Обучение пройдет по шести основным модулям: бьюти (имиджмейкинг, визаж, модный показ), дизайн (пошив изделий и аксессуаров), IT (программирование, игровая анимация, дополнительная реальность), арт (digital painting, трехмерная анимация, фрактальная графика), кино (съемка, обработка, спецэффекты), музыкальный (создание электронной музыки, основные принципы продвижения музыки).

Также на форуме "Выше Крыши" можно выиграть до 1,5 млн рублей на реализацию своей идеи. Подача заявок на грантовый конкурс завершится за 5 дней до начала форума — 21 августа, пишет "АиФ - Западная Сибирь".