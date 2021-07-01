Команды тюменских школьников сразятся в интеллектуальной игре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интеллектуальная квиз-игра для тюменских школьников состоится 12 июля. Девять команд проверят свои знания в разных областях и сферах.

Задания разработаны известной франшизой Мозгобойня. Вопросы будут появляться на экране, а ответы участники сдадут на игровых бланках.

Победителями станут те команды, которые по результатам пяти раундов наберут наибольшее количество баллов, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".