Команды тюменских школьников сразятся в интеллектуальной игре
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Интеллектуальная квиз-игра для тюменских школьников состоится 12 июля. Девять команд проверят свои знания в разных областях и сферах.
Задания разработаны известной франшизой Мозгобойня. Вопросы будут появляться на экране, а ответы участники сдадут на игровых бланках.
Победителями станут те команды, которые по результатам пяти раундов наберут наибольшее количество баллов, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".