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Семьсот дубов высадили Татьяна и Алексей Кашкаровы в Голышмановском городском округе

Общество, 14:42 11 июля 2021

Фото: yar72.ru. Архив.

Семьсот дубов высадили Татьяна и Алексей Кашкаровы в Голышмановском городском округе.

Первая роща благодаря их усилиям и местных школьников появилась возле недействующего песчаного карьера в окрестностях села Медведево. В огороде у Кашкаровых среди клубники и картофеля подрастают еще около трех сотен молодых дубов. Так у них на подворье образовался питомник.

"На чудаках этот мир держится. Мне захотелось, чтобы росли дубы, чтобы в парке люди отдыхали, - улыбается Алексей Кашкаров. - Предложил молодые дубки голышмановским предпринимателям. Этой осенью они планируют высадить аллею".

Есть у Кашкаровых и пророщенные желуди, которые супруги готовы отдать всем желающим бесплатно для озеленения придомовых территорий и даже проконсультировать, как вырастить дубы, пишет "Мегатюмень".

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