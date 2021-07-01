Семьсот дубов высадили Татьяна и Алексей Кашкаровы в Голышмановском городском округе

Фото: yar72.ru. Архив. Фото: yar72.ru. Архив.

Семьсот дубов высадили Татьяна и Алексей Кашкаровы в Голышмановском городском округе.

Первая роща благодаря их усилиям и местных школьников появилась возле недействующего песчаного карьера в окрестностях села Медведево. В огороде у Кашкаровых среди клубники и картофеля подрастают еще около трех сотен молодых дубов. Так у них на подворье образовался питомник.

"На чудаках этот мир держится. Мне захотелось, чтобы росли дубы, чтобы в парке люди отдыхали, - улыбается Алексей Кашкаров. - Предложил молодые дубки голышмановским предпринимателям. Этой осенью они планируют высадить аллею".

Есть у Кашкаровых и пророщенные желуди, которые супруги готовы отдать всем желающим бесплатно для озеленения придомовых территорий и даже проконсультировать, как вырастить дубы, пишет "Мегатюмень".