Тюменские студенты могут стать участниками образовательного проекта на Байкале

| Фото: news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Открыта регистрация на второй этап Всероссийского образовательного проекта #ТвойПлюс2021. Мероприятие пройдет около озера Байкал.

К участию приглашаются студенты – представители студобъединений (студсоветы общежитий, студенческие профсоюзы, а также советы обучающихся), молодые специалисты вузов, которые проводят молодежную политику и воспитательную работу.

Добавим, что к участию допускаются лиц, имеющие отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Тест должен быть получен не позднее 72 часов до начала участия в проекте, пишет "Тюменская область сегодня".