13 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в режиме ВКС-связи начнется совещание межведомственной комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в Тюменской области.

В Тюмени в 11 часов в отеле Vostok (ул. Республики, 159) начнется презентация номерного фонда "Тюмень ремесленная".

В Тюмени в 16 часов в арт-пространстве на набережной реки Туры (Масловский взвоз) начнет работу выставка "Александр Невский – взгляд в историю".

В Тюмени в 17 часов у гаражного кооператива по адресу ул. 50 лет Октября, 59 начнется брифинг представителей "Росводоканал Тюмень", посвященный проекту по санации участка канализационного коллектора диаметром 1200 мм.

Интересное в этот день:

1728 — русский мореплаватель Витус Беринг отправился в плавание от берегов Камчатки на север. Во время экспедиции был открыт пролив между Америкой и Азией, названный его именем.

1772 — Английский мореплаватель Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное плавание с запада на восток.

1830 — император Николай I утвердил "Положение о Ремесленном учебном заведении" (Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана).

1882 — В Москве и Петербурге открыты первые в России телефонные станции.

1885 — В Амстердаме открыт Голландский Национальный музей.

1908 — В Лондоне открылись IV Олимпийские игры. В них впервые приняли участие женщины.

1923 — Английский парламент одобрил внесенный леди Астор закон, запрещавший продажу алкоголя лицам моложе 18 лет.

1925 — завершен перелет шести советских самолетов по маршруту Москва — Улан-Батор — Пекин, старт которому был дан 10 июня.

1930 — начало первого чемпионата мира по футболу в Уругвае.

1944 — войска 3-го Белорусского фронта освободили Вильнюс от немецко-фашистских войск.

1944 — начало Львовско-Сандомирской операции.

1990 — основан Центральный банк Российской Федерации.

2018 — Новозеландскими учеными в Женеве был представлен рентгеновский аппарат, который способен делать трехмерные цветные снимки.