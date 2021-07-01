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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В России ужесточили наказание за пьяную езду

Общество, 17:51 12 июля 2021

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Поправки в уголовный кодекс, ужесточающие наказание за пьяную езду, вступили в силу 12 июля, сообщает прокуратура Тюменской области.

Поправки предусматривают более строгую ответственность для тех, кто имеет судимость за ДТП, совершенное в нетрезвом виде, в котором пострадали или погибли люди, а также для тех, кто ранее был судим за повторное управление в состоянии опьянения.

Им по новой статье уже будет грозить штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от 2 до 3 лет, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до трех лет, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

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# ГИБДД Тюменской области

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