14 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов 15 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется внеочередное заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 9 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется внеочередное заседание Тюменской областной lумы шестого созыва.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в сквере Казачьи луга (ул. Домостроителей, 22) начнется спортивно-игровая программа "Спортивная семья".

В Тюмени в 11 часов на бульваре Детства начнется интерактивная игровая программа "Летние чудеса".

В Тюмени в 16 часов в сквере Победы начнется мастер-класс "Рисуем любимый город!", приуроченный к 435-летию Тюмени.

В Тюмени в 16 часов в сквере Пограничников (ул. Пограничников, 1) начнется праздничная программа "Раз ромашка, два ромашка".

В Тюмени в 20 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр1) начнется мастер-класс по латиноамериканским танцам.

Интересное в этот день:

1789 — восставшими парижанами взята крепость Бастилия. Это стало началом Великой французской революции.

1860 — создан Государственный банк России.

1867 — в карьере в Рэдхилл (Великобритания) Альфред Нобель впервые продемонстрировал динамит.

1896 — в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль отставного лейтенанта Евгения Яковлева и хозяина каретных мастерских Петра Фрезе.

1897 — воскресенье в Российской империи объявлено официальным выходным днем.

1901 — в Москве основано Общество попечительства о народной трезвости.

1939 — поселок Магадан получил статус города.

1941 — первое применение установки "Катюша".

1954 — Принстонский университет в США впервые объявил о сдаче компьютеров в частное пользование.

1956 — Верховный Совет СССР принимает закон о государственных пенсиях.

1967 — подписана Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности.

2017 — с космодрома Байконур запущен первый в России космический аппарат "Маяк", созданный методом краудфандинга.