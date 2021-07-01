14 июля - события дня
В Тюмени в 8 часов 15 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется внеочередное заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.
В Тюмени в 9 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется внеочередное заседание Тюменской областной lумы шестого созыва.
В Тюмени в 10 часов 30 минут в сквере Казачьи луга (ул. Домостроителей, 22) начнется спортивно-игровая программа "Спортивная семья".
В Тюмени в 11 часов на бульваре Детства начнется интерактивная игровая программа "Летние чудеса".
В Тюмени в 16 часов в сквере Победы начнется мастер-класс "Рисуем любимый город!", приуроченный к 435-летию Тюмени.
В Тюмени в 16 часов в сквере Пограничников (ул. Пограничников, 1) начнется праздничная программа "Раз ромашка, два ромашка".
В Тюмени в 20 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр1) начнется мастер-класс по латиноамериканским танцам.
Интересное в этот день:
1789 — восставшими парижанами взята крепость Бастилия. Это стало началом Великой французской революции.
1860 — создан Государственный банк России.
1867 — в карьере в Рэдхилл (Великобритания) Альфред Нобель впервые продемонстрировал динамит.
1896 — в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль отставного лейтенанта Евгения Яковлева и хозяина каретных мастерских Петра Фрезе.
1897 — воскресенье в Российской империи объявлено официальным выходным днем.
1901 — в Москве основано Общество попечительства о народной трезвости.
1939 — поселок Магадан получил статус города.
1941 — первое применение установки "Катюша".
1954 — Принстонский университет в США впервые объявил о сдаче компьютеров в частное пользование.
1956 — Верховный Совет СССР принимает закон о государственных пенсиях.
1967 — подписана Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности.
2017 — с космодрома Байконур запущен первый в России космический аппарат "Маяк", созданный методом краудфандинга.