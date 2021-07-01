15 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 20 (ул. Пермякова, 6а/1) начнется час краеведения "Тюмень глазами художника".

В Тюмени в 20 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр1) начнется мастер-класс по зумбе.

В Тюмени в 20 часов в группе театрального центра "Космос" во ВКонтакте начнется прямой эфир с театроведом, критиком, директором Центра имени Вс. Мейерхольда Еленой Ковальской.

Интересное в этот день:

1240 — Александр Невский со своим войском атаковал военный лагерь шведов на Неве и нанес им полное поражение (Невская битва).

1784 — первый дирижабль с баллонетом совершил полет, оказавшийся не очень успешным: экипажу пришлось прорезать оболочку, чтобы уменьшить ставшее опасно высоким давление газа.

1799 — во время Египетского похода Наполеона французский капитан Пьер-Франсуа Бушар обнаружил Розеттский камень.

1812 — в Петропавловской крепости дан артиллерийский салют в честь победы над Наполеоном.

1852 — Лев Толстой с Кавказа отправил в журнал "Современник" Н. А. Некрасову своё первое произведение — повесть "Детство".

1869 — в Париже Ипполит Меже-Мурье запатентовал маргарин для нужд военно-морского флота.

1923 — в СССР объявляет об образовании государственной авиакомпании "Аэрофлот".

1943 — окончание оборонительного сражения под Курском.

1957 — в Архангельской области основан испытательный полигон РВСН "Плесецк".

1957 — образована Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания.

2006 — основан сервис микроблоггинга Twitter.