16 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов начнется встреча представителей администрации города, МЧС, ОНФ с жителями дома № 9 по улице Константина Заслонова.

В Тюмени в 16 часов по адресу ул. 30 лет Победы, 81а, корпус 1 начнется открытие нового коворкинга IT Workspace Pro для специалистов из сферы информационных технологий, инноваций и креативных индустрий.

В Тюмени в 16 часов в Комсомольском сквере начнется турнир по рисункам на асфальте.

В Тюмени в 20 часов на летней сцене мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется музыкальный вечер с участием андеграундных диджеев из группировки PODSTAVA.

Интересное в этот день:

622 — Начало летосчисления по исламскому календарю.

1548 — испанцами основан Ла-Пас.

1661 — первые европейские банкноты выпущены Стокгольмским банком.

1795 — Екатерина II учредила Волынскую губернию.

1819 — началась кругосветная экспедиция шлюпов "Восток" и "Мирный".

1909 — основана компания Audi.

1925 — первый полет дирижабля "Московский химик-резинщик" конструкции Н. В. Фомина.

1956 — Карело-Финская ССР преобразована в Карельскую АССР.

1965 — с космодрома Байконур успешно осуществлен первый запуск ракеты-носителя Протон, которая вывела на околоземную орбиту советский научно-исследовательский спутник Протон-1.

1990 — открыт спутник Сатурна — Пан, также известный как Сатурн XVIII.

2000 — принято решение об увеличении числа доменов Интернета.