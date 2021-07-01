18 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов у мультицентра "Контора пароходства" начнет работать вакциномобиль, где каждый желающий может сделать прививку от COVID-19.

В Тюмени в 12 часов в мультицентре "Контора пароходства" начнется мастер-класс по лепке из глины.

В Тюмени в 13 часов в Студенческом центре Тюменской области (ул. Семакова, 21) начнется встреча, посвященная развитию киберспорта.

В Тюмени в 16 часов в пространстве Factura начнется аудиотур "Форест Джамп".

Интересное в этот день:

64 — в Риме вспыхнул пожар, уничтоживший практически весь город.

1325 — основана посреди озера Тескоко столица ацтекской империи Теночтитлан.

1770 — победа русской армии под руководством Румянцева над турками в битве на реке Ларге.

1792 — победа русской армии над польско-литовской армией под Дубенкой.

1872 — в Великобритании впервые проведена процедура тайного голосования.

1885 — русский изобретатель Николай Бенардос подал заявку на привилегию на изобретенный им способ электрической дуговой сварки — способ "электрогефест".

1897 — продолжительность рабочего дня на российских предприятиях сокращена до 11,5 часов, воскресенье объявлено выходным днем.

1921 — во Франции врачи Альбер Кальмет и Камиль Герен сделали ребёнку первую противотуберкулезную прививку BCG (БЦЖ).

1921 — в СССР произведен первый полет на сферическом аэростате с научными целями.

1954 — первый фестиваль джазовой музыки в Ньюпорте (штат Род-Айленд, США).

1968 — образована компания "Intel". Ее основали Роберт Нойс и Гордон Мур.

1980 — запуск первого индийского спутника (космодром Шрихарикота).

2011 — запуск космической обсерватории "Радиоастрон".