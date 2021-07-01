19 июля - события дня
В Тюмени в 10 часов в региональном центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации (ул. Карла Маркса, 123/1) начнется встреча "Бабушкины посиделки".
Интересное в этот день:
4241 год до н. э. — начало древнеегипетского календаря.
1485 — итальянский мастер Антон Фрязин заложил на Москве-реке старейшую из башен Московского Кремля — Тайницкую.
1586 — экспедиция Джона Дэвиса достигла южного берега Гренландии, названного Землёй Запустения.
1696 — Азовские походы Петра I: русская армия овладевает Азовом после капитуляции турецкого гарнизона. Россия получает выход в Азовское море.
1799 — император Павел I утвердил создание в Иркутске Российско-Американской Компании для освоения Аляски.
1814 — английский мореплаватель М. Флайндерз в своей книге впервые назвал Зелёный континент Австралией.
1908 — в Лондонском соборе святого Павла епископ, благословляя Олимпиаду, произнёс фразу: "Главное — не победа, а участие".
1918 — в РСФСР вступила в действие первая советская конституция.
1927 — в Ленинграде испытан первый отечественный аэроглиссер.
1943 — Уинстон Черчилль представил план использования айсбергов в качестве плавучих авиабаз.
1954 — выход первого сингла Элвиса Пресли.
1996 — в Атланте начались XXVI Олимпийские игры, в которых приняли участие рекордное количество спортсменов — 10 744 человека.
2003 — первая в мире операция по пересадке языка прошла успешно.