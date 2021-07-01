19 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в региональном центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации (ул. Карла Маркса, 123/1) начнется встреча "Бабушкины посиделки".

Интересное в этот день:

4241 год до н. э. — начало древнеегипетского календаря.

1485 — итальянский мастер Антон Фрязин заложил на Москве-реке старейшую из башен Московского Кремля — Тайницкую.

1586 — экспедиция Джона Дэвиса достигла южного берега Гренландии, названного Землёй Запустения.

1696 — Азовские походы Петра I: русская армия овладевает Азовом после капитуляции турецкого гарнизона. Россия получает выход в Азовское море.

1799 — император Павел I утвердил создание в Иркутске Российско-Американской Компании для освоения Аляски.

1814 — английский мореплаватель М. Флайндерз в своей книге впервые назвал Зелёный континент Австралией.

1908 — в Лондонском соборе святого Павла епископ, благословляя Олимпиаду, произнёс фразу: "Главное — не победа, а участие".

1918 — в РСФСР вступила в действие первая советская конституция.

1927 — в Ленинграде испытан первый отечественный аэроглиссер.

1943 — Уинстон Черчилль представил план использования айсбергов в качестве плавучих авиабаз.

1954 — выход первого сингла Элвиса Пресли.

1996 — в Атланте начались XXVI Олимпийские игры, в которых приняли участие рекордное количество спортсменов — 10 744 человека.

2003 — первая в мире операция по пересадке языка прошла успешно.