2 500 приборов уличного освещения заменили в Тюменском районе

| Фото: atmr.ru | Фото: atmr.ru

1 тыс. 627 энергосберегающих светильников планируется заменить в сельских поселениях Тюменского района в 2021 году. Как сообщает пресс-служба муниципального образования, в ходе модернизации сетей будет установлено 618 новых приборов, а также протянуто 33 км проводов.

Муниципалитеты постоянно заняты модернизацией сетей. Установка энергосберегающих светильников дает хорошую экономию . За 2020 и первое полугодие 2021 года на территории района заменено около 2 тыс. 500 приборов освещения, освещением оборудовано 36,5 км дорог.

В Каменском заменили 146 приборов, установили 66 новых, в Андреевском – оборудовали уличным освещением 1,7 км дорог с установкой 54 энергосберегающих приборов. Большая работа проделана в прошлом году в Каскаринском: 420 светильников заменили, установили 30 новых.

Суммарная экономия денежных средств муниципалитетов составила более 2 млн рублей.