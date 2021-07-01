  • 18 июля 202118.07.2021воскресенье
  • USD74,1656
    EUR87,5673
  • В Тюмени 22..24 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

2 500 приборов уличного освещения заменили в Тюменском районе

Общество, 13:11 18 июля 2021

atmr.ru | Фото: atmr.ru

1 тыс. 627 энергосберегающих светильников планируется заменить в сельских поселениях Тюменского района в 2021 году. Как сообщает пресс-служба муниципального образования, в ходе модернизации сетей будет установлено 618 новых приборов, а также протянуто 33 км проводов.

Муниципалитеты постоянно заняты модернизацией сетей. Установка энергосберегающих светильников дает хорошую экономию . За 2020 и первое полугодие 2021 года на территории района заменено около 2 тыс. 500 приборов освещения, освещением оборудовано 36,5 км дорог.

В Каменском заменили 146 приборов, установили 66 новых, в Андреевском – оборудовали уличным освещением 1,7 км дорог с установкой 54 энергосберегающих приборов. Большая работа проделана в прошлом году в Каскаринском: 420 светильников заменили, установили 30 новых.

Суммарная экономия денежных средств муниципалитетов составила более 2 млн рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тюменский район , уличное освещение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:49 18.07.2021Шесть тысяч жителей Голышмановского городского округа сделали первую прививку от COVID-19
13:46 18.07.202129 человек с COVID-19 скончались в Тюменской области
13:11 18.07.20212 500 приборов уличного освещения заменили в Тюменском районе
12:12 18.07.202118 километров дорог отремонтировали в Тюмени