20 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут в детской библиотеке № 5 (ул. К. Маркса, 108) начнется час общения "Город мой, любимый и родной!".

В Тюмени в 11 часов в "Конторе пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется работа площадки "Продавай тюменское" в рамках форума "НеГород".

В Тюмени в 17 часов на набережной (Масловский взвоз) напротив "Конторы пароходства" начнется работа арт-лаборатории по созданию рыб и кораблей для спектакля-променада "Легенда о реке".

В Тюмени в 19 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется лекция "Почему предприимчивость - навык XXI века. Или как уже сегодня начать развивать топ-навыки современного мира?" в рамках школы цифровой трансформации.

Интересное в этот день:

1534 — в Кембридже зарегистрировано первое в мире издательство.

1810 — провозглашено создание независимого латиноамериканского государства Колумбия.

1871 — в Канаду включена провинция Британская Колумбия.

1877 — начало истории мультипликации.

1922 — начало деятельности Балтийского морского пароходства.

1924 — в Париже основана Международная шахматная федерация — FIDE. Отмечается как Международный день шахмат.

1929 — основан город Игарка в Красноярском крае.

1953 — СССР восстановил дипломатические отношения с Израилем.

1965 — глубоководный самоходный аппарат "Алвин" достиг дна подводного каньона Язык Океана. Глубина погружения составила 1 тыс. 829 метров.

1969 — "Аполлон-11" совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну.

1976 — проведены первые исследования на поверхности Марса.

1994 — создан Военный университет Вооруженных Сил Российской Федерации.