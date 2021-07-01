21 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Школе перспективных исследований ТюмГУ (ул. 8 марта, 2, корпус 1) начнется стратегическая сессия "Межведомственное взаимодействие в обеспечении качества жизни людей с нарушениями слуха".

В Тюмени в 11 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется интерактивная программа "Летний книжный круиз".

В Тюмени в 15 часов в ДК "Водник" (ул. Утешевская, 23) начнет работу творческая лаборатория от Святослава Шитова "Тюменский дощаник".

В Тюмени в 18 часов на аллее Выпускников (ул. Тюменская) начнется познавательная программа "Сибирский град – Тюмень!".

Интересное в этот день:

365 — землетрясением частично разрушено одно из семи чудес света — Александрийский маяк.

1613 — в Москве состоялась коронация Михаила Федоровича Романова, родоначальника новой династии Романовых на российском престоле.

1774 — Россия и Османская империя подписали Кючук-Кайнарджийский мирный договор, завершивший Русско-турецкую войну 1768—1774.

1822 — создание Первой Мексиканской империи.

1883 — введен в эксплуатацию Березниковский содовый завод, первый завод такого рода в России.

1904 — завершено строительство Великой Сибирской магистрали, длившееся 13 лет.

1906 — Петр Столыпин назначен главой правительства России.

1925 — СССР присоединяется к Международной метрической конвенции.

1957 — в Риге открыт капитальный Каменный мост через Даугаву.

1973 — запущен "Марс-4".

1983 — на антарктической станции "Восток" была зафиксирована самая низкая температура на планете за всю историю наблюдения −89,2 °C.

1992 — открылось движение по Братеевскому мосту в Москве.

2011 — завершился последний полёт шаттла "Атлантис". Официально закрыта космическая программа "Спейс шаттл".